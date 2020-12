Veja o que abre e fecha na véspera, Natal e na segunda, aniversário de Rio de Branco

A data comemorativa também altera o funcionamento da Justiça, que funciona em regime de plantão.

Órgãos públicos A Prefeitura de Rio Branco e o governo do Acre decretaram ponto facultativo na quinta-feira ( véspera do feriado de Natal. Nesta quarta-feira (24), e por isso não haverá expediente nos órgãos públicos do município e do Estado.

A Central de Atendimento (OCA) só retorna com os atendimentos na terça-feira (29). As delegacias especializadas também permanecem abertas durante o feriadão.

Pronto Socorro e Unidades de Pronto Atendimento (UPA), e de atendimento especializado vão funcionar normalmente.

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) funcionam em horário diferenciado:







Bancos As agências bancárias vão funcionar das 8h às 10h desta terça-feira (24) e não haverá atendimento no dia 25 de dezembro. No dia 28, abrem normalmente.

Somente serviços pelos aplicativos digitais, internet banking e caixas eletrônicos vão continuar funcionando no feriado.

Correios A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no Acre (Correios) informou que o órgão vai funcionar até as 13 horas na quinta-feira (24) e não vai abrir na sexta (25). Na segunda-feira (28), aniversário de Rio branco, a agencia da Capital estará fechada e abre normalmente no interior. O serviço vai ser normalizado na terça-feira (29).



Comércio

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio/AC) informa aos empresários do comércio que, segundo Convenção Coletiva de Trabalho, a sexta-feira (25) e a segunda-feira (28), portanto, empresas que optarem pelo funcionamento nessas datas devem se atentar para o estabelecido na convenção e nas normas disciplinadas pela consolidação das Leis do Trabalhistas.

Shopping

O Via Verde Shopping o shopping abre das 10h às 18h nesta quinta-feira (24). Na sexta (25), a abertura das lojas e praça de alimentação é facultativa das 11h às 21h. No feriado do aniversário de Rio Branco, na segunda (28), o shopping vai abrir das 11h às 21h. O cinema deve funcionar de acordo com a programação de filmes da semana.