Virgínia posa de costas com biquíni fio dental e ostenta bumbum turbinado: ”Olha o corpo dela!”

Virgínia relembra clique de biquíni em Pipa e rouba a cena com corpaço

A influenciadora digital curtiu uns dias de descanso em Pipa, no Rio Grande do Norte, com o noivo, Zé Felipe.

De volta a Goiânia, ela arrancou suspiros dos seguidores ao dividir um clique tirado durante a viagem.

No último domingo, 6, a loira compartilhou uma foto belíssima em seu Instagram esbanjando seu corpão incrível.

“Para, pensa, me olha…”, escreveu na legenda.

A loira, que está grávida de Maria Alice, primeiro filho do casal, apareceu curtindo a piscina privativa da suíte do hotel em que ficou hospedada com o cantor.

Virgínia posou de costas usando um biquíni de amarração rosa pink no modelo fio dental.

Empinando o bumbum, ela ostentou suas curvas esculturais e colecionou elogios dos fãs.

“Deusa”, comentou uma. “Que mulher é essa?”, disparou outra. “Olha o corpo dela!”, disse mais uma.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários