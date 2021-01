Acreano é convocado pela seleção brasileira de handebol para disputar Mundial no Egito

O que era sonho, se tornou realidade. O acreano José Luciano Costa e Silva, 20 anos, natural do município de Rodrigues Alves, no interior do Acre, vai integrar à seleção brasileira de handebol masculino na disputa do 27º Campeonato Mundial da modalidade.

O torneio está programado para acontecer entre os dias 13 e 31 de janeiro em Cairo, no Egito.

José Luciano já está integrado a delegação brasileira no Rio Maior Sport Centre, base do Comitê Olímpico do Brasil, na cidade de Rio Maior, em Portugal.

O acreano entrou na vaga deixada por Gabriel Ceretta, que sofreu uma lesão joelho esquerdo.

– Foi uma surpresa. Meu Deus, fiquei em êxtase. Mas estou trabalhando muito pra isso, estou treinando muito no meu clube, venho treinando muito desde sempre, me dedicando pra esse momento. É uma grande oportunidade pra mim, vou aproveitar bastante com as pessoas que estão aqui comigo, são pessoas experientes. É uma grande oportunidade – afirma José Luciano.

Essa é a primeira vez que o acreano é convocado pela equipe principal do Brasil. Em temporadas passadas, José Luciano integrou à seleção de base, disputou torneio sul-americano, mundial juvenil e foi destaque.

No fim de 2020, o lateral-esquerdo foi contratado pelo Benfica, de Portugal. Até o momento, atuou em cinco partidas defendendo o clube português.

José Luciano e o restante da delegação brasileira viaja para Cairo, no Egito, na próxima sexta-feira (8).

Na capital egípcia, os treinamentos seguem até o dia 14. A primeira partida do Brasil no Mundial do Egito será no dia 15 de janeiro contra a Espanha. A seleção brasileira está no grupo B, juntamente com Tunísia e Polônia.

