Acreano encontrado morto em seu apartamento em Salvador é sepultado

Foi sepultado na tarde desta terça-feira (26), em Salvador, na Bahia, o corpo do acreano Orion de Oliveira Pinheiro, de 58 anos, que foi encontrado morto no banheiro de seu apartamento na manhã desta segunda (25). A causa do óbito ainda está sendo investigada.

O enterro aconteceu no Cemitério Bosque da Paz, na capital baiana. Natural de Sena Madureira, no interior do Acre, Pinheiro era servidor do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

A notícia da morte da morte de Orion causou grande comoção entre familiares e amigos do Acre e de Salvador. Ele era filho do saudoso seringalista Felipe Pinheiro, membro de uma de tradicional família do rio Macauã, localizado no município de Sena Madureira.

“Ele havia se queixado para a vizinha há alguns dias. No sábado e no domingo ela tentou falar com ele, mas não conseguiu. Pela manhã o vigia arrombou a porta do apartamento e já encontrou ele morto”, disse o taxista Jorge Pinheiro, irmão de Orion.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários