Atriz da Record, Brendha Haddad faz ensaio no Acre para a revista Caras; veja os cliques

Fotógrafo Daniel Cruz foi o responsável pelos flashes da modelo, ganhando destaque nacional; confira com exclusividade

A atriz acreana Brendha Hadddad concedeu uma entrevista especial para a primeira edição do ano da revista Caras. Ela falou sobre sua carreira e sua vida no Acre.

A atriz escolheu pontos turísticos da capital acreana para quatro páginas especiais da revista, que conta um pouco sobre seu retorno ao estado, onde reencontrou amigos e familiares. Em suas redes sociais, Brendha compartilhou os cliques com a mensagem: “Começando o ano com pé direito… Matéria linda que saiu na @revistacaras falando do lugar onde meu coração faz morada e novos projetos!! Obrigada”.

O fotógrafo Daniel Cruz foi o responsável pelos cliques da modelo, ganhando destaque nacional. Daniel ainda compartilhou cliques exclusivos e o ‘making of’ com os leitores do ContilNet. Confira!

Brendha compartilhou alguns cliques e também trabalhos de moda na terrinha, com seus mais de 200 mil seguidores no Instagram.

Confira a publicação da revista com a entrevista da atriz:

