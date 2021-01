Atriz é picada por cobras no rosto ao participar de reality

Uma atriz e ex-apresentadora de TV acabou sendo picada três vezes no rosto por cobras ao participar de uma prova da versão australiana do reality de origem britânica “I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here”.

Toni Pearen, de 48 anos, que ficou famosa ao comandar o porograma de vídeo engraçados “Funniest Home Video Show”, estava disputando com dois adversários um desafio de perguntas e respostas.

Como falhou ao dar uma resposta, Toni, que usava óculos de proteção, teve que pôr a cabeça em uma caixa, por meio de um buraco na parte inferior. Nela, havia cinco cobras, do tipo píton-carpete, não venenosas para humanos.

“Oh, meu Deus, odeio cobras!”, exclamou a participante.

Em poucos segundos, uma das cobras picou o rosto de Toni.

“Oh, meu Deus!”, reagiu a atriz.

Logo, duas outras serpentes picaram o nariz e o queixo de Toni. Visivelmente chocados, os apresentadores do reality, disseram que Toni só precisava dizer “Eu sou uma celebridade, me tirem daqui!”, o nome do programa.

