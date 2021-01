Bocalom para vereador filho de Hildebrando: “Uma história bonita que se recomeça”

Hildegard Pascoal, do PSL, tomou posse nesta sexta-feira (2), em sessão solene na Câmara

O prefeito de Rio Branco Tião Bocalom (PP) cumprimentou, nesta sexta-feira (1º), o vereador eleito Hildegard Pascoal (PSL), filho do ex-deputado federal Hildebrando Pascoal – condenado a mais de 100 anos de prisão por liderar, nos anos de 1990, grupo de extermínio.

“Sem dúvida, uma história bonita que se recomeça. Não tenho dúvida disso. O recomeço é sempre bom. A verdade pode demorar, mas chega. Tenho certeza que você fará o melhor”, disse o novo prefeito, em sessão solene de posse dos eleitos na Câmara dos Vereadores.

Minutos antes, Hildegard havia discursado no púlpito. Ele dedicou a vitória ao pai e afirmou que o mundo dá voltas. “[Hildebrando] me deu forças para continuar. Foram muitas histórias mal contadas. 20 anos vendo meu pai sofrer. Essa vitória, meu pai, é sua!”.

Hildebrando ficou conhecido em todo o Brasil por mandar matar um desafeto com uma motosserra. Na época, um adolescente de apenas 13 anos também foi morto com ácido e tiros. O ex-comandante da Polícia Militar do Acre (PMAC) cumpre pena em casa.

