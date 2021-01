Bocalom pede que população não vá aos postos atrás de vacina contra a Covid-19

O prefeito de Rio Branco Tião Bocalom (PP) pediu, nesta quarta-feira (20), que a população da capital não vá aos postos de saúde em busca da vacina contra a Covid-19 por ainda não haver doses no estoque para o público em geral.

“A população deve entender que foi iniciado um processo de vacinação, mas que não tem vacina pra todo mundo. Culpa do governo federal? Não. Culpa do governo do estado? Também não. Ao contrário. Nosso governador tem se dedicado intensamente no sentido de conseguir vacina. Mas, infelizmente, neste momento, vieram poucas”.

A capital acreana recebeu do governo do estado apenas 3,6 mil doses da Coronavac de um total de 41 mil. A mesma quantidade será repassada em breve para a segunda dose de todos os vacinados nessa primeira leva.

“Não dá pra vacinar nem todo o pessoal que trabalha na saúde, que são 9 mil”, lamentou o prefeito, que pela manhã participou de dois atos simbólicos de vacinação, um no Lar Vicentino e outro na Unidade de Referência em Atenção Primária (Urap) Maria Barroso. Na ocasião, foram imunizados quase 70 idosos e profissionais da saúde municipal.

“As doses deverão ser usadas em locais que já foram definidos pelo governo federal. Que a nossa população tenha só um pouquinho mais de paciência. Ainda não tem vacina nos postos para a população como um todo. Quem diz quem tem que ser vacinado é o Ministério da Saúde, então a gente vai obedecer isso”.

Apesar da pouca quantidade de doses para a capital, o prefeito comemorou o início da imunização. “Graças a deus que [as vacinas] já começaram a chegar. E vai chegar mais. Toda semana a tendência é chegar. E conforme for chegando, a gente vai convidando as pessoas para serem vacinadas”.

