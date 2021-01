Bocalom tem visita a garis e reunião com Gladson em primeira dia útil como prefeito

O prefeito Tião Bocalom (Progressistas) realiza nesta segunda-feira (4), a primeira agenda útil do ano na Prefeitura de Rio Branco. Dentre as pautas estão visitas institucionais e agendas internas.

Segundo a assessoria de imprensa do novo prefeito da Capital, Bocalom realizou nas primeiras horas do dia, visitas na Zeladoria, onde firmou parcerias e compromissos aos garis, roçadores e operadores de máquinas.

Está previsto para ocorrer no decorrer do dia, uma reunião com o governador Gladson Cameli, ainda sem horário e local confirmado. A pauta será parcerias com o poder executivo.

