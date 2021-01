Bolsonaro chama William Bonner de “sem-vergonha” e ameaça a Globo

Em conversa com apoiadores, nesta quinta-feira (07), Jair Bolsonaro (sem partido) criticou o jornalista William Bonner .

“William Bonner, sem-vergonha, vai ter seringa pra todo mundo. William Bonner, por que teu salário foi reduzido? Porque acabou a teta do governo. Vocês têm que criticar mesmo. Quase R$ 3 bilhões por ano para a imprensa e, em grande parte, pra vocês. Acabou a grana, William Bonner”, disse Bolsonaro, fazendo referência à reportagem do “Jornal Nacional” que abordou a suspensão de compras de seringas por parte do governo federal.

Em seguida, o presidente criticou a diferença salarial entre Bonner e a co-apresentadora do Jornal Nacional, Renata Vasconcellos. “E outra coisa: que vergonha, você defende tanto o salário igual de homem e mulher, né? Por que a Renata ganha a metade do que você ganha? Por que você não fala do 1 bilhão e 700 milhões de reais rou… desvi… roubados pelo seu patrão Marinho, de acordo com o doleiro Dario Messer?”, completou Bolsonaro.

Mais farpas

A crítica do presidente veio um dia após William Bonner viralizar na internet por ‘imitá-lo’ .

No “Jornal Nacional”, de quarta-feira (06), Bonner leu uma declaração mantendo gaguejos e manias de liguagem de Bolsonaro. Internautas acharam engraçado e disseram que o jornalista estava ‘imitando’ o presidente. Assista ao vídeo.

O Bonner imitando o Bozo KKKKKKKKKK pic.twitter.com/v8n6M1Ia8c — Álvaro | greys spoilers (@AlvaroModesto) January 6, 2021

