Chega a 200 o número de mortos pela covid-19 na faixa dos 70 anos no Acre

No Acre, o número de mortos pela covid-19 entre 70 e 79 anos chegou, nesta quinta-feira (7), à marca dos 200. Nessa data, três pessoas pertencentes a esse grupo perdeu a batalha contra o coronavírus, fazendo com que o quantitativo subisse de 199 para 202.

Entre elas está um morador de Rio Branco, P.M.C., de 70 anos, que deu entrada no dia 23 de dezembro no Into-AC e faleceu nesta quarta (6).

Outra vítima foi um morador de Brasiléia, F.C.A., de 73 anos, que deu entrada no dia 30 de dezembro no Pronto-Socorro de Rio Branco e faleceu no último sábado (2).

Por fim, uma moradora de Feijó, D.K., de 70 anos, que deu entrada no dia 5 janeiro, no Hospital Geral da cidade, falecendo no mesmo dia.

Quase uma a cada quatro óbitos (24,6%) por covid-19 no Acre aconteceu em pacientes desse grupo, considerado de risco por conta da idade avançada. É a faixa etária com o maior número de mortes pela doença.

Mais de 820 acreanos já faleceram de coronavírus até o momento.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários