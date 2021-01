Com dois reforços ex-Galvez, Rio Branco-AC anuncia contratação de mais quatro jogadores para 2021

O Rio Branco-AC segue no mercado contratando reforços para temporada 2021.

Na manhã desta segunda-feira (11), o presidente do Estrelão, Valdemar Neto, confirmou ao ge a chegada de mais quatro jogadores para o elenco comando pelo técnico Paulo Mulle.

Com apenas o goleiro Ramon confirmado em 2021, já que o contrato do goleiro Bruno se encerra no fim deste mês e não deve ser renovado, o Rio Branco-AC anunciou a chegada do arqueiro André Regly, ex-Baré-RR com passagens em clubes como Botafogo-RJ, Bangu-RJ, Fast-AM e Nacional-AM.

Quem também foi anunciado como reforço foram o atacante Erick e o meia Mamude, ambos ex-Galvez, e o lateral-direito Pedro Balú, ex-Atlético-AC.

Os dois primeiros são crias das categorias de base do Imperador e o defensor vem para sua quarta passagem no Estrelão: 2011, 2015, 2017 e agora 2021.

Com exceção do arqueiro, os demais jogadores se apresentaram ao técnico Paulo Mulle manhã desta segunda, no CT José de Melo, em Rio Branco (AC), para o início da pré-temporada.

De acordo com o dirigente, o goleiro deve desembarcar na capital ainda nesta segunda.

O Estrelão tem no calendário Copa Verde 2020 e Campeonato Acreano 2021.

O Alvirrubro estreia na competição regional no dia 27 de janeiro contra o vencedor do duelo entre Fast-AM e Independente-PA, que se enfrentam na primeira fase.

Jogadores confirmados no Rio Branco-AC

Goleiros: Ramon e André Regly;

Zagueiros: Paulo e Bené (Pereira);

Laterais: Jojo (D), Bruno (E), Luan (E), Pedro Balú (D) e Sid (D);

Meias: Biro Biro, William, Magno, Mamude, Ângelo, Luquinha, Sandrinho, Marcos, Matheus e Cásio;

Atacantes: Vandinho, Mário, Erick e Cassiano;

Técnico: Paulo Mulle

Auxiliar técnico: Thiago Henrique

Auxiliar técnico: Chicão

Preparador de goleiros: Walter Amaral

