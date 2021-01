Devido mal tempo, vacinas da Covid-19 não chegam ao Acre e vacinação deve ser adiada 

A entrega das mais de 41 mil doses da vacina da Covid-19 previstas para chegar na noite desta segunda-feira (18) foram adiadas devido às péssimas condições climáticas.

Segundo a assessoria do governo, o cancelamento foi informado pela Infraero. “A Infraero disse que devido ao mau tempo no Acre, o voo que chegaria com as vacinas não decolou de Manaus, como previsto”, diz a nota, destacando que o novo horário de pouso da aeronave será divulgado em breve.

Além do cancelamento da vinda da vacina, a coletiva de imprensa que estava marcada para às 8h desta terça-feira (19), também foi adiada.

