Diego desabafa sobre situação do Flamengo: ‘Falar menos e jogar muito mais’

Na derrota para o Fluminense, Arrascaeta deixou o gramado dando uma declaração forte sobre a situação do Flamengo.

E a cena se repetiu neste domingo, depois do revés para o Ceará, por 2 a 0, no Maracanã. Mas dessa vez quem falou firme foi o experiente meia Diego.

O camisa 10 seguiu a linha do companheiro e reconheceu que o Flamengo não vem fazendo por merecer conquistar o título do Campeonato Brasileiro.

Diego também cobrou mais de cada um dos jogadores neste momento delicado do time.

“O título se conquista jogo a jogo, com atitude de quem quer ser campeão e a gente não tem demonstrado isso com constância. Cada um aqui tem que ser homem, bater no peito, assumir a responsabilidade. O pensamento é esse: falar menos e jogar muito mais”, disse Diego.

Questionado se as mudanças feitas por Rogério Ceni influenciaram no desempenho ruim do time – César e Pedro entraram nos lugares de Hugo Souza e Gabigol, respectivamente, e não foram bem -, o camisa 10 não falou sobre o treinador e voltou a cobrar os companheiros.

“Todo mundo tem responsabilidade, mas nós jogadores temos que assumir a nossa. Temos nos dedicado muito nos treinamentos, mas temos que transmitir isso para o jogo”, finalizou Diego.

O terceiro jogo seguido sem vitória faz o Flamengo ficar mais distante do título brasileiro. O time está na quarta colocação, com 49 pontos.

