Energisa oferece condições especiais de negociação de débitos pelos canais digitais

Para que os clientes comecem o ano com a vida financeira organizada e as contas em dia, a Energisa Acre continua oferecendo condições diferenciadas de negociação. Os clientes que negociarem seus débitos por meio dos canais digitais de atendimento terão isenção de juros e encargos para pagamentos à vista.

A iniciativa visa colaborar com a segurança do cliente, tendo em vista os desafios do momento atual com a segunda onda da pandemia da Covid-19. A regularização de débitos está disponível para clientes residenciais, comerciais e rurais.

No Acre, mais de 16,2 mil clientes já regularizaram suas contas atrasadas. “A Energisa está disposta a analisar as condições dos seus clientes que podem optar por outras formas de pagamento com entrada reduzida, descontos e flexibilização das parcelas na conta de energia. Estar em dia com a distribuidora evita as ações de cobrança, a suspensão do fornecimento ou a negativação do nome”, explica o Diretor Técnico Comercial da Energisa Acre, Ricardo Xavier.

“A Energisa entende este momento difícil, está analisando o perfil de cada cliente e oferecendo a melhor condição de parcelamento possível. A partir de uma fatura vencida, o cliente já negocia com a empresa de forma simples e ágil em todos os nossos canais de atendimento”, reforçou Xavier.

Suspensão do corte para famílias baixa renda terminou em 31 de dezembro

No último dia 31 de dezembro, terminou o prazo da não suspensão do fornecimento de energia por falta de pagamento para famílias de baixa renda, beneficiadas pela Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE). O decreto, aprovado pelo Congresso Nacional, foi instituído visando mitigar as dificuldades impostas pela pandemia do coronavírus. A distribuidora reforça as oportunidades de negociação para que esses clientes também negociem suas contas com a empresa. Isso evitará a suspensão do fornecimento de energia a partir de janeiro de 2021.

Negociações sem sair de casa

Além de negociar com a Energisa sem sair de casa, os clientes podem optar por um dos canais digitais disponíveis de sua preferência. Para negociar pela GISA, assistente virtual segunda a sexta-feira das 7h30 às 16h pelo WhatsApp, é só escrever a palavra Parcelamento e dar início à conversa.

SERVIÇO:

WhatsApp (Gisa): (68) 99233-0341

Call Center: 0800-647-7196

