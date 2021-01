Ex-prefeito de Sena, Nilson Areal testa positivo para covid e fica isolado em Rio Branco

Me siga no Instagram e veja mais conteúdos: @douglasricher

O ex-prefeito Nilson Areal foi mais um infectado pelo novo coronavírus. De acordo com as fontes ligadas a este colunista, o político de Sena descobriu a doença após exame preventivo para embarque com destino a São Paulo.

Nilson Areal encontra-se em Rio Branco, isolado, medicado e acompanhado pelo médico infectologista, Dr. Alan Areal e sua equipe. Nilson Areal passa bem e não sentiu nenhum sintoma grave da doença.

