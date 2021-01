Festa que aconteceria ao lado do Into é cancelada após repercussão negativa

A festança que aconteceria neste sábado (30), no Clube dos Oficiais da Polícia Militar, em Rio Branco, foi cancelada pelo produtor após repercussão negativa. O local escolhido para a realização do evento fica ao lado do Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), onde cerca de 130 acreanos com Covid-19 lutam pela vida.

O realizador da festa, Nelson Silva, afirmou nas redes sociais que quando os casos de coronavírus diminuírem na cidade o evento será retomado. Ele disse que chegou a vender 150 ingressos e que irá fazer a devolução do dinheiro.

Todo o Acre está sob toque de recolher entre as 22h e as 6h da manhã. A produção da festa, ironicamente intitulada “O Golpe Está Aí, Cai Quem Quer”, mudou os horários de início e fim do evento para adaptá-lo ao decreto.

Antes do cancelamento, o ContilNet procurou a Polícia Militar, órgão que faz a fiscalização de aglomerações no estado, para saber se a corporação pediria de volta o espaço alugado para a festa.

De acordo com a assessoria de comunicação da PMAC, o clube não tem vínculo com a instituição e é gerido por uma diretoria própria e só ela poderia falar em nome do local.

(Foto: Mapio.Net)

