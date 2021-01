Fluminense aproveita vantagem numérica, vence o Sport e se mantém perto da Libertadores

Depois da goleada sofrida para o Corinthians, o Fluminense precisava apresentar em campo um futebol de quem realmente quer ir à Libertadores. Não chegou a tanto, mas, aproveitando as circunstâncias do jogo, venceu o Sport por 1 a 0, neste sábado, no Nilton Santos.

– Era uma partida muito difícil para gente, viemos de um resultado doloroso. Precisávamos vencer e continuar na luta pelo nosso objetivo – disse Lucca, autor do gol.

Mesmo com o baixo aproveitamento no segundo turno, o Tricolor vem conseguindo se manter na briga pela vaga. Mais ajudado pelos outros do que por si. Com a possibilidade do G6 virar G8 — no momento, é G7, atual posição do time, com 46 pontos —, a depender dos campeões da Libertadores e da Copa do Brasil, as chances tricolores não oscilam tanto.

Porém, a queda de rendimento do time é suficiente para deixar a torcida preocupada. A oito rodadas do fim do Brasileiro, os times que figuram na primeira parte da tabela ainda podem ser uma ameaça.

O Sport não está nessa situação. Mas ameaçou de fato o Tricolor ontem até ter um jogador expulso, numa decisão controversa da arbitragem, no fim do primeiro tempo. Junior Tavares deu um pisão em Calegari.

Até então, o campo ruim do Nilton Santos, o forte calor no Rio e um time com poucas alternativas proporcionaram um futebol lento de poucas chances de gol e totalmente preso na marcação do Sport.

A expulsão deu novo horizonte. Nada brilhante, mas o suficiente para abrir o placar na bola aérea no início do segundo tempo. Lucca cabeceou, a bola desviou em Patric e entrou nas redes.

O Sport ainda foi valente e deu sustos até fim. Mas o Flu segurou o importante resultado.

