Cameli recebe Arthur Lira e diz que sua candidatura reflete compromisso com o Acre 

O governador Gladson Cameli esteve reunido no início da tarde desta quinta-feira (7), com o líder do Progressistas, deputado Arthur Lira (AL), em Rio Branco para falar sobre a candidatura do parlamentar à Câmara Federal.

Além do governador Gladson Cameli, estavam presentes o vice-governador Wherles Rocha (PSL), a deputada federal Vanda Milani (Solidariedade), deputada federal Mara Rocha (PSDB) e presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), deputado estadual Nicolau Júnior (Progressistas).

Cameli manifestou seu apoio ao deputado afirmando que Lira tem compromisso com os parlamentares e o povo acreano. “O Acre é um dos estados da Federação, temos nossos deputados. A vinda dele aqui, é uma prova que temos nossas diferenças, como os de fronteira que precisa de fato e de direito da presença do governo”, ressaltou.

Questionado sobre se iria intervir no voto dos parlamentares do Acre na eleição da Mesa da Câmara, Gladson foi categórico e disse que o voto é secreto. “O voto é secreto, cada um vai analisar o que é melhor, para eles, Brasil e o Acre”, declarou.

O deputado federal Arthur Lira destacou que o Acre tem suas dificuldades e que a Câmara precisa dar uma atenção especial a esses problemas.

O parlamentar anunciou oficialmente em dezembro sua candidatura à presidência da Câmara dos Deputados. A candidatura, cujo slogan é “Para toda a Câmara ter voz”, tem o apoio declarado do presidente Jair Bolsonaro e, além do PP, de pelo menos outros sete partidos: PL, PSD, Solidariedade, Patriota, Avante, Pros e PSC.

A eleição para definir o comando da Câmara no biênio 2021/2022 ocorrerá no começo de fevereiro. Na ocasião, também serão escolhidos os demais ocupantes da Mesa Diretora: dois vice-presidentes, quatro secretários e os respectivos suplentes. Lira é o primeiro a lançar candidatura.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários