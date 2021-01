Hariany passa por cirurgia de emergência após descoberta inesperada

Hariany Almeida precisou passar por uma cirurgia de emergência após ser diagnosticada com pedra nos rins. A influenciadora contou através dos Stories do Instagram que a descoberta aconteceu após sentir fortes dores e precisar ser hospitalizada.

Antes de fazer a operação, a ex-BBB gravou um vídeo para tranquilizar os fãs acerca de seu estado de saúde.

“Fiquei sumida hoje, porque não estava muito bem. Estava sentindo dores. Lembram que falei para vocês que estava com gastrite? Estou com gastrite, sim, mas na verdade hoje estou com dor nos rins. Vim para o hospital e vou ter que fazer uma cirurgia de emergência para poder tirar a pedra do rim. Vou ter que tirar um cálculo renal“, contou ela.

Na sequência, a musa afirmou que, apesar dos incômodos, estava tranquila: “É super de boa. É uma cirurgia feita à laser, não tem nem cortes. E é isso, é a vida. Depois vou me cuidar“.

No dia seguinte, já com a roupa do pré-operatório, Hariany agradeceu as mensagens de apoio dos fãs. “Jajá faço a cirurgia e fico boa“, disse.

Cabe lembrar que, recentemente, ela foi clicada saindo de um restaurante com Rezende, ex-namorado de Gkay. Através das redes sociais, os dois se explicaram sobre o que realmente aconteceu.

Com uma certa indignação pelas mensagens que recebeu dos internautas, o gamer disparou: “O certo era eu deixar uma mulher voltar sozinha de táxi à noite para o hotel de uma cidade que ela não conhece ninguém?”.

“Desculpa, mas prefiro seguir a educação que eu tenho! Prefiro decepcionar alguns, mas seguir com o que penso! Faria de novo, com certeza! Desculpem!!!”, concluiu.

No seu perfil, Hariany Almeida confirmou a história: “Gente, eu vim gravar aqui com a galera dele e saímos pra jantar. Vocês queriam que ele me deixasse ir embora à pé na chuva? (risos) Eu hein!”.

