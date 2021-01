Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para seu signo nesta quinta

Um futuro trabalhoso

Data estelar: Sol e Plutão em conjunção; Lua Vazia das 6h29 até 19h18 de amanhã, horário de Brasília.

Nossa humanidade terá de resolver dilemas e questionamentos muito difíceis nos próximos anos, enfrentando a resistência de grupos poderosos que lutam acirradamente para que tudo continue como está, em nome de livros sagrados, não apenas os clássicos da literatura religiosa, mas os manuais do dinheiro também, que é o único Deus universal hoje em dia. Uma das questões fundamentais consiste em como fazer para que o maior número possível de seres humanos tenha acesso a condições que permitam progresso físico, emocional e intelectual, e como superar definitivamente o sectarismo religioso, que nutre o político e econômico também. Para isso, teremos todos de deixar de lado a fé e nos dedicarmos a investigar imparcialmente a realidade e o real.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O equilíbrio de forças é muito delicado, porque dada a tensão que domina o ambiente, qualquer coisa poderia gerar descontroles inconvenientes. Faça a sua parte, investindo em tudo que mantenha o equilíbrio.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Suas certezas podem até ser inabaláveis, mas precisarão conviver com as certezas das outras pessoas, que também são inabaláveis como as suas. Isso desenha uma perspectiva de conflito inevitável. Melhor lidar com isso.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A reviravolta só parece acontecer, mas não segue em frente. Ainda não há força suficiente para dar respaldo à sua necessidade de mudar completamente o rumo em que se encontra. Porém, não desista, em frente.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Que as pessoas percam a cabeça não significa que você deva se deixar devorar por essa situação, seguindo o mesmo caminho. Pelo contrário, é hora de você se esforçar ao máximo para manter a cabeça no lugar.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O desgaste de discutir para que tudo corra de acordo aos seus planos não compensaria, mesmo porque se você esperar com presença de espírito e paciência, o jogo vai virar ao seu favor. Mantenha o controle, só isso.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

De vez em quando, sua alma fica cheia de vontade de mandar o comedimento ao inferno e fazer o que lhe dá na telha. São momentos de muita inquietação, mas que passam, e porque passam é importante pensar nas consequências.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Ainda que com pouca ou nenhuma vontade de agir, procure você fazer o essencial, reservando tempo para descansar e se despreocupar, não importa o que acontecer. Parece um dia decisivo, mas não é. Precisa passar.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Um momento de nervosismo em que se perde a cabeça, qualquer alma humana está sujeita a isso, pelo que não há de representar nada importante, apenas uma situação que pode passar sem deixar rastros. Só isso.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Se houver questões cabeludas se apresentando e pressionando você à revelia de você querer fazer outra coisa diferente, não hesite, encare tudo com boa vontade e espírito de facilitação. Tudo isso vai passar.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Demonstrar abertamente sua irritação e impaciência não será a melhor atitude, porque você esperaria dar um fim ao que atazana, mas o tiro sairia pela culatra, criando ainda mais resistência da que já existe.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Não se pode solucionar tudo ao mesmo tempo, são questões de diversos tamanhos e origens que foram se acumulando ao longo de muitos meses, anos até. Prefira ir de pouco em pouco, de acordo com a necessidade.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Um dia de decisões a tomar sem que a alma tenha real vontade nesse sentido. Como lidar com um cenário desses? Em primeiro lugar se despreocupar, e em segundo lugar agir sem nenhum apego aos resultados. Só assim.

