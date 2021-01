Idosa que teve casa incendiada na véspera de Ano Novo precisa de doação; saiba como ajudar

Na tarde do dia 31 de Dezembro de 2020, uma senhora de 80 anos, teve sua casa destruída por um incêndio, no bairro João Paulo. Ela e o neto de 04 anos conseguiram sair ilesos, mas ficaram apenas com a roupa do corpo.

Após o atendimento da ocorrência, o Corpo de Bombeiros Militar do Acre, por meio do 3° Batalhão, iniciou uma campanha de arrecadação de alimentos, roupas e alguns móveis, contando com o apoio de militares da corporação e de outras forças, igrejas e projetos sociais.

A entrega do material arrecadado foi feita na tarde do último domingo, 03, com objetivo de amenizar o sofrimento dessa família.

Para mais doações:

Entrar em contato com dona Francisca no telefone: (068) 99928-5417 ou no endereço que segue abaixo:

