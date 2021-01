Jackie Pinheiro traz muitas novidades para você em coluna atualizada; confira

Como não se apaixonar pelos modelinhos cropped (curtinhos) da Made In Acre, com manguinhas mais curtas

Tendência de tecidos atoalhados domina as praias nesse verão

As cidades litorâneas do país estão vivendo o alto verão e, com ele, chegam as tendências de moda praia também. Depois da amarração cruzada e do biquíni branco, parece que um novo estilo de roupa de praia está tomando conta dos looks das famosas: as peças feitas com tecido atoalhado. A textura do material chama a atenção e é uma boa escolha para quem procura inovar o visual da estação. Bruna Marquezine, Rafa Kalimann e Hailey Bieber são algumas das que já se renderam às peças atoalhadas. Confira!

Salve, simpatia!

Pro dia nascer feliz, uma linda foto do influenciador digital Lucas Blazute, ex participante do The Circle Brasil, curtindo o final de semana nos arredores de Rio Branco.

Lançamentos da Made In Acre

Como não se apaixonar pelos modelinhos cropped (curtinhos) da Made In Acre, com manguinhas mais curtas também, nas versões preto e branca? As mensagens são muito atuais e divertidas!

Férias no Ceará

O colunista social Moisés Alencastro distribuindo charme, beleza e simpatia nas praias do Ceará, em período de merecidas férias.

B-Day da Raquel

A aniversariante de ontem, 25, foi a odontóloga Raquel Holanda, que celebrou a data em família, com o marido, o professor Antonio Gomes, e as filhas Mariana, Maria Clara e Maria Letícia. Parabéns!

Neve em Londres

Jornalista Ana Paula Ribeiro se divertindo na neve, em Londres-Inglaterra, onde reside atualmente, com a sua família.

De volta

Quem já está na cidade, após merecidas férias em Fortaleza-CE, é a colunista social Claudinha Souza. Ela postou no seu Instagram os melhores registros das férias.

Beach Park

A alegria do casal Gabriela Castro e Edson Filho, em viagem de férias com os filhos Benjamim e Isabela, em Fortaleza-CE. Na foto, divertem-se nos brinquedos aquáticos do Beach Park.

Dica do Maia

O cabeleireiro do Salão Inove, César Maia, fala hoje sobre a eficácia do protetor térmico para proteger também do calor do Sol. Todo cabelo é extremamente sensível ao calor do secador, da chapinha, do babyliss e do difusor. O item é religiosamente usado nos salões de beleza, mas muitas mulheres ainda não têm o hábito de usar o produto em casa, não entendem como funciona ou não sabem muito bem como encontrar o protetor térmico ideal.

***

Se esse é o seu caso, saiba que o item age da seguinte forma: ele cria uma camada protetora ao redor dos fios para evitar que o calor das ferramentas resseque e quebre o cabelo, e também evita o tão temido frizz. Na foto de Victor Machado @fotografovictormachado, a modelo Luíza Pinheiro. Para conhecer a equipe do salão e os serviços oferecidos pela casa siga o Instagram @salaoinoveac. Informações pelos telefones (68) 2102-2892 e 98105-0610. Para agendar seu horário ligue para (68) 98105-0610.

Vita Skin com preço promocional na Vitória Régia

O Vita Skin, da Nat Vita, está com preço promocional na Farmácia Vitória Régia, de R$ 153,00 por R$ 122,00. São balas mastigáveis a base de Peptídeo Bioativo de Colágeno Verisol®, Biotina, vitaminas C, E, A e minerais. Atua nas camadas mais profundas da pele, agindo de dentro para fora: 65% no aumento do colágeno, 10% no aumento da elasticidade, 18% no aumento da elastina e 32% na redução do volume de rugas. Disponíveis nos sabores amora, tangerina com gengibre e leite condensado. Onde tem? Na Farmácia Vitória Régia. Siga o Instagram @farmacia_vitoriaregia ou peça informações pelos telefones (68) 99943-3634, 3224-2880 e 3224-2850.

Óculos novos para o início de ano escolar e de trabalho

Com diversos tamanhos, modelos e cores, o local para se encontrar opções de óculos para toda a família é na Ótica Moderna! Além disso, lá o cliente é atendido pelos melhores profissionais e ganha os melhores descontos. A loja fica localizada na rua Floriano Peixoto, 379, Centro, em frente à rotatória (loja da esquina). Confira as opções no Instagram @oticamodernaacre. Informações através dos fones (68) 99979-3535, 99904-3535 e 3223-0093.

Egeo Dolce Colors

O ano de 2021 chega com uma novidade irreverente, pensada especialmente para quem é confiante e busca aproveitar os momentos divertidos. Egeo Dolce Colors é uma releitura da fragrância icônica Egeo Dolce, nesta versão traz notas da Flor Pink Peônia e Mousse de Framboesa.

***

Com pirâmide olfativa da família Floriental Frutal, o lançamento promete trazer um ar mais doce aos dias de verão, com ingredientes como Morango, Cardamomo e o Musk em sua composição. Clássico dos anos 1970 e 1980, o tie-die foi revisitado pela marca e colore a embalagem da novidade.

Beat exclusivo de Pedro Sampaio

Para anunciar seu lançamento, o Boticário escalou ninguém menos que Pedro Sampaio (@pedrosampaio), o DJ, produtor e compositor, que “hittou” na internet com suas produções e hoje é considerado um dos principais profissionais em sua área. Em um beat exclusivo, Pedro buscou trazer toda a essência e diversão presente em Egeo Dolce Colors, uma releitura da icônica fragrância Egeo Dolce, agora com notas da Flor Pink Peônia e Mousse de Framboesa.

***

Além de Pedro, a atriz e influenciadora digital Lívian Aragão (@livianaragao) protagoniza os comerciais, que têm a estampa tie-dye como inspiração para o visual.

O Boticário convida pais e filhos a brincarem em casa

O Boticário apresentou no dia 21 uma forma divertida de brincar com as crianças em casa. Através do Instagram, a marca ofereceu um DYI (do inglês algo como “faça você mesmo”), um material, onde os pais podem baixar e montar junto com os filhos. As ilustrações foram feitas em parceria com a ilustradora Kelly Vaneli.

***

Com o tema “Ficar em casa pode ser divertido também”, a linha infantil, Dr. Botica, apresenta a magia por trás das férias, incentivando os pais a brincarem com seus filhos e tornar as férias mais animadas. São dois estilos de ilustrações, utilizando a técnica papercraft, um método de construção a partir do papel, similar ao origami e que desenvolve o raciocínio e a coordenação motora.

Influenciadores digitais da vida real

Para o lançamento de Botik, em parceria com a YouPix, O Boticário decidiu realizar um treinamento inédito capacitando 200 mulheres acima dos 40 anos para serem influenciadoras digitais. O projeto “Geração Botik” teve como objetivo dar voz e visibilidade a mulheres de todas as idades, especialmente para gerações que são nativas digitais, mas que possuem diversas experiências e conteúdos para compartilhar. A criação propôs a discussão sobre quebrar as barreiras limitantes e democratizar a influência digital, bem como Botik, que foi desenvolvida para democratizar o skincare e atender a diversidade brasileira, abrangendo todos os tipos de pele, idade, cor.

***

Isabel Dias, umas das participantes do projeto, foi escolhida entre mais de 3.200 inscritas. Ela se descobriu escritora após os 60 anos e resolveu recomeçar. Hoje em seu instagram compartilha conteúdos sobre a liberdade do corpo e da sexualidade independentemente da idade.

Match Tropa de Estilo

Sejam cachos supermodelados, tranças, rabo de cavalo, coque sofisticado sempre é possível brincar e modelar os cabelos da forma que quiser com os acessórios de Match Tropa de Estilo. A linha do Boticário facilita e simplifica a sua rotina. Com seis opções exclusivas de escovas de cabelo com funcionalidades que atendem diversos tipos de fios e necessidades, a linha conta também com um prático estojo de acessórios. Os modelos são: Escova de Alisar e Modelar, Pente para Cachos, Pente para Volume, Escova 3D, Escova de Acabamento e Escova de Desembaraço. Já no kit estão os itens que faltavam na sua necessaire: grampos, elásticos, enchimento para coque e roscas para prender coques.

Dicas valiosas

Para o coque supertrend, a Escova de Acabamento é perfeita. Ela alinha os fios, proporcionando acabamento de salão. Se a escolha for o rabo de cavalo com volume, o par perfeito é o Pente de Volume. Separe a franja com o auxílio do cabo que tem a ponta extrafina e desfie a raiz do cabelo próximo à franja. Se a escolha for um volumão, a dica é utilizar o Pente para Cachos com os cabelos quase secos. Se preferir um volume e cachos definidos, utilize o Pente para Cachos apenas na raiz, fazendo movimentos de baixo para cima com as mãos, apertando e soltando as mechas.

***

A escova Match Desembaraço é muito versátil, pode ser usada com os cabelos secos ou úmidos e até mesmo durante o banho. Para desembaraçar os fios, evitando a quebra, comece pelas pontas. Após a extensão das pontas estarem desembaraçadas, é a vez da parte do meio e, em seguida, das raízes. Uma superdica é desembaraçar os cabelos antes de entrar no banho, pois quando os fios estão molhados, eles ficam mais elásticos e propensos à quebra.

***

A Escova 3D é ideal para fazer cachos de forma rápida e descomplicada. Com ajuda do secador, separe o cabelo em mechas e passe a escova desde a raiz, descendo devagar e girando-a até a ponta da mecha. Sem soltar a escova, passe o secador da raiz às pontas na mecha torcida, criando cachos lindos.

Na hora de modelar o cabelo, a Escova para Alisar e Modelar é a indicada. Lembre-se desta dica: virar as pontas para dentro: mais volume; virar as pontas para fora: mais liso.

Inscrições para oficina de cenas teatrais amazônicas estão abertas à comunidade de Tarauacá

A oficina ‘Produção de Cenas em Cenários Amazônicos’ está com inscrições abertas até o meio-dia do próximo dia 3. Para participar, os candidatos devem acessar o formulário online que está disponível no perfil @cenasteatrais, no Instagram, para manifestar interesse por uma das 15 vagas gratuitas.

***

As aulas são presenciais e ocorrem nos dias 8, 9 e 10 de fevereiro, das 14h às 18h, no auditório do Sinteac de Tarauacá. Formada em Artes Cênicas pela Universidade Federal do Acre (Ufac), a atriz Melânia Brasil, que nasceu em Sena Madureira, mas mora em Rio Branco há oito anos, é a responsável pela execução do projeto. O projeto é financiado pelo edital da Lei Emergencial de Cultura Aldir Blanc, que é gerido pelo governo por meio da Fundação Elias Mansour (FEM).

