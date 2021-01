Lula diz que foi diagnosticado com Covid-19 em Cuba e fez quarentena no país

Em Cuba, Lula também foi submetido a um exame de tomografia, que mostrou lesões no pulmão – segundo o comunicado oficial, elas eram compatíveis com “broncopneumonia associada à Covid-19”.

O ex-presidente viajou a Cuba com uma comitiva que tinha no total de nove pessoas, e apenas uma não teve resultado positivo para o coronavírus. O único a ser internado foi o escritor Fernando Morais, que teve complicações pulmonares.

De acordo com o comunicado, Lula viajou para Cuba no final de dezembro para as gravações de um documentário. Ele viajou com sua esposa, a socióloga Rosângela da Silva, conhecida como Janja, e outras sete pessoas. Antes de embarcar e ainda no Brasil, todos haviam se submetido a exames do tipo RT-PCR.