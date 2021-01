Marina Ruy Barbosa anuncia fim do casamento com Alexandre Negrão

O casamento de Marina Ruy Barbosa e Alexandre Negrão chegou ao fim. A informação foi confirmada ao R7 nesta terça-feira (12) pela assessoria de imprensa da atriz.

Segundo a porta-voz de Marina, “o trabalho e a distância física foram fatores decisivos” para que eles se separassem.

“Os dois estavam vivendo realidades muito distintas e vinham há meses tentando achar uma solução para resolver essa questão. Xande e Marina tiveram uma conversa e definiram que trilhariam caminhos separados, que isso seria o melhor para os dois por enquanto”, informa o comunicado.

Os boatos de uma possível separação surgiram no fim do ano passado depois que a atriz passou o Natal longe do empresário. Na ocasião, ela disse que o então marido estava se recuperando da covid-19.

Marina e Xande se casaram em outubro de 2017 na mansão da família do empresário, em Campinas, interior de São Paulo.

A cerimônia foi considerada a mais esperada do ano e reuniu amigos e familiares do casal e muitos famosos como convidados e padrinhos.

Marina Ruy Barbosa e Alexandre Negrão não estão mais juntos.

O trabalho e a distância física foram fatores decisivos para chegarem a essa situação.

Os dois estavam vivendo realidades muito distintas e vinham há meses tentando achar uma solução para resolver essa questão.

A decisão ainda é muito recente e, por eles, nada disso seria divulgado neste momento.

Mas em respeito ao público e à imprensa – que sempre acompanhou a vida do casal com carinho e apoio -, resolveram anunciar que estão separados.

O casal tentava achar uma forma para reverter o que estava enfrentando mas Xande e Marina tiveram uma conversa e definiram que trilhariam caminhos separados, que isso seria o melhor para os dois por enquanto.

Ainda é cedo para saber o que acontecerá no futuro. Por agora, os dois seguem na tentativa de se reorganizarem intimamente e, apesar de todo o amor, iniciarem separadamente um novo capítulo em suas vidas. Contamos com o carinho e respeito de todos.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários