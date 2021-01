Milani garante projetos de incentivo ao turismo, apoio a pescadores e ribeirinhos no AC

À convite do prefeito Jerry, dos vereadores e da colônia de pescador, a parlamentar foi conhecer o acesso ao município através do Rio Acre

A deputada federal Vanda Milani (Solidariedade-Ac) em agenda ontem (13) com o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, vereadores e representantes comunitários, assumiu compromisso de viabilizar recursos para infraestrutura urbana e rural e o incentivo ao turismo na região.

“Muitas demandas foram apresentadas pelo município como construção de creches, casa de apoio aos índios, recuperação de ramais, pavimentação de ruas. Vamos procurar o governador para apresentar as demandas que são competências do estado, o governo federal e a Associação dos Municípios do Acre. Em parcerias, buscamos melhorar a qualidade de vida da população”, garantiu a deputada.

A revitalização do Marco Rondon foi priorizada pelos representantes comunitários como uma obra que pode incentivar o turismo e ajudar a aquecer a economia local. O monumento em forma de torre erguido pela missão de inspeção das fronteiras brasileiras em 1929 por Rondon e sua equipe encontra-se com o espaço totalmente abandonado.

“Aqui começou Assis Brasil, a comunidade priorizou essa ação por entender que a revitalização desse espaço vai aumentar a autoestima. O turismo bem planejado atrai diversificação da economia, melhora a infraestrutura, gera emprego. Essa é uma parceria que vamos construir a várias mãos envolvendo historiadores e até a Universidade Federal do Acre” acrescentou Vanda Milani.

À convite do prefeito Jerry, dos vereadores e da colônia de pescador, a parlamentar foi conhecer o acesso ao município através do rio Acre, um local improvisado que hoje é a principal porta de entrada e saída de produtos, alimentos e pessoas.

“Estamos planejando junto com o prefeito a organização desse porto. A ideia é construir uma rampa de acesso em concreto armado, facilitando a vida do produtor rural, o indígena que descarrega aqui os seus produtos, os pescadores. Também vamos construir uma orla para contenção do desbarrancamento, virando a cidade de frente para o rio” garantiu.

Vanda Milani deixou clara a necessidade de o município providenciar os projetos arquitetônicos para as intervenções no setor de turismo e infraestrutura portuária, bem como, a destinação de terrenos para construção de creches-escola e uma casa de apoio para a população indígena.

“O estado representado pela Secretaria de Meio Ambiente, de imediato já providenciou maquinário para melhoria no ramal Icuriã, atendendo inclusive uma determinação do governador Gladson Cameli e alimentação com entrega de sacolões. Outros benefícios precisam de contrapartida para serem viabilizados. O nosso gabinete está de portas abertas para auxiliar tecnicamente Assis Brasil”, concluiu.

Para o prefeito Jerry Correia, a visita institucional da deputada Vanda Milani ficou marcada pela força de vontade em ajudar o município.

“Ela não ver cor partidária, veio aqui, ouviu as demandas, o que está ao seu alcance garantiu viabilizar e vai buscar parcerias para ajudar no desenvolvimento de potenciais que precisam ser explorados como o turismo, além de outras demandas. Ela está de parabéns pelo trabalho que vem realizando” disse o prefeito.

Jerry também agradeceu a presença do secretário Israel Milani que disponibilizou ações voltadas a comunidades inseridas em assentamentos e indígenas.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários