Moto colide contra ônibus da Eucatur e fica presa debaixo de pneu

Um motociclista de 20 anos colidiu contra um ônibus da empresa Eucatur, na noite de quinta-feira (7), no Centro de Vale do Anari (RO). No acidente, segundo a Polícia Militar (PM), a moto do rapaz ficou presa debaixo do pneu do veículo. Uma passageira que estava na moto se feriu e foi levada ao hospital; já o condutor não teve lesões.