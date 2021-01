Nicolau Júnior pode ser candidato a deputado federal nas próximas eleições

Federal

O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Junior, está sendo chamado para um desafio maior: a Câmara dos Deputados. Há quem duvide que ele aceite, mas, em se tratando de um pedido de família, difícil recuar.



Cobranças

Primeira semana praticamente de gestão e nenhuma estratégia para o combate ao mosquito da Dengue. Secretário municipal Frank Lima, da Saúde, parece ser o primeiro a experimentar o outro lado da moeda, ou seja, receber as primeiras críticas de gestão.

Chuvas e buracos

Também ainda não se sabe qual o plano que Tião Bocalom vai desenvolver para evitar o crescimento do número de crateras provocadas pelas chuvas. No Segundo Distrito de Rio Branco a reclamação é geral.

A conta chegou

Em contrapartida à situação que estão ficando as ruas de Rio Branco, chegam os primeiros boletos do pagamento de IPVA de 2021. Pagar o imposto em dias significa querer um trânsito mais humanizado.

Limão e limonada

A prefeita Fernanda Hassem deve fazer do limão que prepararam para a eleição da Mesa Diretora do município, que acontece na próxima sexta-feira, dia 8, uma boa limonada. Tem dialogado muito e vai dar a volta por cima. Anotem.

Vacina em março

Está definida para março a primeira etapa de vacinação contra a Covid-19. O protocolo com medicamento doado pelo governo federal prevê duas fases no intervalo de 15 dias entre uma campanha e outra. As informações foram confirmadas pelo Palácio Rio Branco.

Batalha

A senadora Mailza Gomes (Progressistas-Ac) trava nos tribunais superiores uma batalha para pode ser pré-candidata em 2022. Há quem diga que nem tudo está perdido. Principal liderança do partido progressistas na região, ela conta com apoio da nacional na guerra contra o judiciário.

Divisor de águas

O fato de Mailza Gomes poder ser ou não candidata à reeleição é um divisor de águas no cenário político. Acompanham de perto essa decisão, os deputados federais Alan Rick (DEM) e Vanda Milani (SD). Estes querem ser pré-candidatos com apoio do Palácio Rio Branco.

Alô Bocalom

Enquanto cerca de 60 camelôs continuam sem saber para onde ir com a inauguração do Aquiri Shopping, um dos concessionários dos boxes no shopping popular de Rio Branco publicou num grupo de rede social a intenção em alugar seu ponto comercial por R$ 1.500. A proposta é ilegal, uma vez que somente comerciantes cadastrados junto à prefeitura podem atuar no local.

A tal regulação

Uma bebê de apenas nove dias de nascida, teve diagnóstico enviado errado pela regulação da Maternidade Bárbara Heliodora. Nos documentos para o centro cirúrgico constava que a criança tinha 12 anos de idade. A família vai entrar com representação contra o Estado.

Reclamações

Dizem alguns especialistas que essa tal regulação tem levado muitas reclamações ao SUS e que no Acre é um dos setores que funciona muito a desejar. Várias famílias reclamam das regras desse atendimento que são fundamentais para a vida.

Comemorou

O deputado Pedro Longo (PV) comemorou nesta quarta-feira (6) a aprovação de um dos Projetos de Lei (PL) encaminhados pelo executivo estadual à Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). Se trata da proposta que institui a carreira de Auditor Fiscal Estadual Agropecuário no âmbito do Instituto de defesa Agropecuário e Florestal (Idaf).

Oportunidade

O concurso PRF já possui cronograma definido. E, nele, a previsão da publicação do edital do próximo certame: dia 19 de janeiro de 2021. O anúncio foi feito durante uma entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira (06/01), na sede da Polícia Federal, no qual foram apresentadas as possíveis datas, disciplinas e etapas a ser publicada no próximo Edital PRF. Boa parte das nomeações devem ser para regiões de fronteira e na Amazônia Legal.

Mauro Sérgio

O professor Mauro Sérgio é um dos secretários que tem o maior respeito do Palácio Rio Branco. Entregar a educação de porteira fechada seria trágico para o governo. Por ai se tira o tamanho da fome de alguns partidos que desejam se apoiar nas tetas do poder público.

