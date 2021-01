Pesquisador Atila diz que AC pode ter colapso na saúde: “Ficou mais difícil em 2021”

Nesta terça-feira (27), as Unidades de Terapia Intensiva do Into estavam com 95% de ocupação

O biólogo e pesquisador brasileiro Atila Iamarino disse nesta quarta-feira (27) que o Acre periga o colapso de saúde.

“Um ano de alguns dizendo “o pico já passou”, agora o Acre também periga o colapso de saúde”, escreveu em uma postagem no Twitter ao compartilhar seu artigo com o tema “Negacionismo que mata”.

Desde o início da pandemia do coronavírus no Brasil, o trabalho de Atila como divulgador científico teve grande impacto no esclarecimento da população e no combate à desinformação.

Um ano de alguns dizendo “o pico já passou”, agora o Acre tb periga o colapso de saúde. “Manaus não é exceção, é o destino da falta de controle. O jogo ficou mais difícil em 2021. E esse curandeirismo que sustenta negligência fica ainda mais perigoso.”https://t.co/lpXiirKzAE — Atila Iamarino (@oatila) January 27, 2021

“O jogo ficou mais difícil em 2021. E esse curandeirismo que sustenta negligência fica ainda mais perigoso”, finalizou.

Nesta terça-feira (27), as Unidades de Terapia Intensiva do Into, em Rio Branco, estavam com 95% de ocupação com pacientes infectados pela covid-19.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários