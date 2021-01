PM flagra festa com quase 40 pessoas durante toque de recolher em Ariquemes

Festa estava ocorrendo em uma casa do Setor 10. PM pediu reforço de duas viaturas

Uma festa com quase 40 pessoas foi encerrada pela Polícia Militar (PM) na madrugada deste domingo (24) em Ariquemes (RO), Vale do Jamari. O evento acontecia em uma casa do Setor 10.

Segundo a polícia, uma guarnição fazia patrulha pelo bairro quando ouviu som alto em uma residência. Ao irem no local, os policiais constaram que ali estava ocorrendo uma festa com várias pessoas, descumprindo assim o toque o decreto do estado, que inclui também o ‘toque de recolher’.

A PM então pediu o reforço de mais duas viaturas e todos no imóvel foram abordados. Menores de idade também estavam participando da festinha.

Os participantes da festa tiveram que assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Dentro da casa foram encontrados vários narguilés.

Ariquemes está na fase 1 do decreto de distanciamento social, que tenta controlar a Covid-19, e conforme o decreto, está estabelecida a restrição da circulação em espaços e vias públicas entre as 20h e 6h. Sendo liberados para circulação APENAS pessoas envolvidas em serviços essenciais.

Também está proibida qualquer aglomeração de pessoas no estado, que já enfrenta falta de leito de UTIS.

