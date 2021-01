Professor de português ensina como nunca mais errar a vírgula; confira

Vírgula: sinal gráfico de pontuação, com a função de organizar os termos componentes de uma oração. Abaixo, dois desvios típicos:

“O diretor-executivo, encaminhou o processo aos estagiários.”

“O diretor-executivo encaminhou, o processo aos estagiários.”

Explico: não se deve separar a relação “sujeito-verbo” ou “verbo-complemento” por meio de uma vírgula (vírgula unitária). Em termos mais simples, nada de vírgula isolada entre “sujeito-verbo”; “verbo-complemento”.

A oração fica assim devidamente organizada:

“O diretor-executivo encaminhou o processo aos estagiários.”

Para praticar:

Assinale a opção em que os sinais de pontuação são empregados corretamente.

A) A boa notícia para os novos beneficiários do progresso do país é que o salário médio de quem está entrando no mercado aponta tendência de alta, com o chamado aumento real (já descontado no INPC).

B) No último trimestre, houve aumento de 4,37% em relação ao mesmo período de 2009, com o valor médio saindo de 782,53 para 816,70 reais. Há previsões de que o país, atinja um crescimento anual na casa dos 2 milhões de postos no ano de 2010.

C) Mais gente empregada, produzindo significa perspectiva de geração de riqueza, crescimento no produto interno bruto mais gente ocupada e longe do desespero e das tentações do crime, um povo com a autoestima em alta.

D) Não faltam estudos que mostram, um melhor desempenho escolar das crianças quando elas não têm de ver o pai em casa, de braços cruzados, abatido, porque não tem uma fonte de renda para sustentar sua família.

E) Não é preciso pesquisar muito para perceber que, com mais gente trabalhando, os gastos com assistência social e mesmo com remédios contra doenças de fundo nervoso, são significativamente reduzidos quando as pessoas estão mais ocupadas com trabalho.

Comentários — a lei vale sempre: não se separa sujeito de predicado por meio de vírgula (principalmente aquela unitária, isolada). Repare que as letras B, D, E (em destaque) isolam sujeito-verbo ou verbo-complemento (S-V-C) com o uso da vírgula isolada.

Na letra C, faltou o isolamento da forma verbal PRODUZINDO. Assim sendo, a única completamente adequada é a letra A.

Lembre-se: vírgula é um sinal usado para organizar a mensagem. Para ser hábil em pontuação, é preciso dedicar-se ao estudo sintático da Língua Portuguesa.

Um grande abraço, até a próxima e inscreva-se no meu canal!

DIOGO ARRAIS

