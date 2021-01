Quando a dor só passa depois de dois anos

É por isso que, no mundo todo, desde os gregos, o parlamento tem situação e oposição, mas, à presidência é construída pra garantir a governabilidade, porque a história tem exemplos fortes de parlamentos que foram responsáveis por sofrimentos inimagináveis do povo, falta de alimentos e remédios, fuga em massa da população e até guerra civil. Ou, em situações locais, tudo se transforma em brigas eternas, confusão, carne fresca pra mídia e a população sofrendo no meio do tiroteio político.