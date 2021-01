Raul Gazolla conta sobre plano para matar assassino de Daniela Perez

Em 1992, Raul Gazolla era casado com Daniela Perez , filha da autora Glória Perez, que foi assassinada pelo Guilherme de Pádua e sua companheira, Paula Thomaz. O ator revelou que um amigo chegou a planejar a morte do ator na prisão.

“Eu tinha um amigo que era contraventor. Quando ele soube do caso não foi me visitar, não foi no enterro. Passando o enterro ele mandou em chamar na casa dele e falou ‘estou mandando descer todas as pessoas que conheço e a gente vai explodir a 16ª Delegacia e matar o cara, porque ninguém faz isso com mulher de amigo nosso'”, começou o ator, contando que passou cerca de duas horas tentando convencer o amigo a desistir da ideia.

