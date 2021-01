Rio Branco e Independente-PA: vale vaga nas quartas-de-final

O Rio Branco-AC e Independente-PA disputam nesta quarta (27), a partir das 18h (de Brasília), na Arena Acreana, uma vaga nas quartas-de-final da Copa Verde-2020.

Um empate no tempo normal de partida leva a decisão da vaga para os pênaltis e o classificado do confronto encara o vencedor do duelo entre Clube do Remo e Gama-DF.

O duelo desta quarta-feira contra o Galo Elétrico paraense marca a estreia do Estrelão na temporada diante de um adversário que eliminou na primeira fase da competição o Fast Club-AM por 2 a 0.

Um treino leve, seguido de um trabalho tático de posicionamento e bolas paradas, fechou na manhã desta quarta-feira (26), no CT do José de Melo, a preparação do Rio Branco visando o confronto diante dos paraenses.

O técnico Paulo Mulle espera para a partida um bom rendimento da sua equipe, assim como uma vitória neste início de trabalho para não levar dúvidas a respeito da metodologia adotada neste início de pré-temporada no clube.

Elenco reformulado

O Rio Branco para a temporada 2021 perdeu boa parte do elenco, entre eles: Bruno Fernandes (goleiro), Guilherme Campaña (meia-atacante), Bruce (lateral esquerdo), Magno (meia), Cassiano (atacante) entre outros.

No entanto, a diretoria fez várias contratações. O meia Mamud e o atacante Erick, ex-Galvez, estão entre as novas aquisições, assim como os goleiros André Regly e Perotto, ex-Baré-RR e Náuas, respectivamente.

O clube também repatriou o lateral direito Pedro Balu e o veterano atacante Marcelo Brás. O atacante Gabriel, de 21 anos, com passagem pelas categorias de base do Santos, foi anunciado nesta terça-feira como mais um reforço da equipe para a temporada.

Trio do MT apita

O mato-grossense Rafael Odílio Ramos dos Santos será o árbitro do jogo de estreia do Rio Branco na disputa da Copa Verde-2020 diante do Independente do Pará.

Os assistentes serão Rodolfo Campos Ortiz Leite e Fernanda Kruger, também do Mato Grosso. O quarto árbitro será Jackson Rodrigues da Silva.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários