Vídeo: Antes de morrer, médico de Cruzeiro do Sul pede para escutar barulho de avião pela última vez

O médico oftalmologista Laurence Huamani, de pouco mais de 50 anos, morreu na manhã desta terça-feira (26), no Hospital de Cruzeiro do Sul.

Com uma perna já amputada, Laurence foi entubado e levado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) depois de uma trombose, mas não resistiu.

Laurence é peruano, mas trabalhou muitos anos no Juruá atendendo inúmeras pessoas e transferindo de avião pacientes para a capital e para outros estados.

Ele também era um dos profissionais da linha de frente de combate à covid-19. Funcionário da Aerobran, Laurence foi pioneiro no transporte aeromédico no Acre.

Antes de morrer, nesta segunda-feira (26), o especialista pediu aos amigos de profissão que dessem a ele a oportunidade de ouvir pela última vez o barulho do motor de um avião sobrevoando o Hospital de Cruzeiro do Sul. O pedido foi prontamente atendido. VEJA O VÍDEO:

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Nicolau Júnior, lamentou a notícia e disse que a perda é muito significativa para a população de Cruzeiro do Sul.

“Uma figura de caráter, sensato, profissional e muito amado. Lamento profundamente essa perda e acredito que ela é muito significativa para a população de Cruzeiro do Sul, que perde um herói e uma pessoa incrível”, comentou com a reportagem do ContilNet.

