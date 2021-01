Whindersson Nunes e a namorada anunciam que estão esperando primeiro filho

Whindersson e Maria compartilharam o começo do namoro em novembro do ano passado

Whindersson Nunes e Maria Lina serão pais! o anúncio foi feito oficialmente via Instagram nas contas pessoais do casal. Whindersson postou um ensaio todo em preto e branco acompanhado de uma legenda emocionada e Maria optou por fotos coloridas. “Eu não sei se você vai ser menino ou menina, mas eu quero q você saiba que eu passei a minha vida inteira indo atrás do melhor pra você, não sei se você vai empinar pneu de moto ou balé, mas eu quero que você saiba que seu pai trabalhou mto pra dar a você a opção de poder escolher, meu Deus como eu quero que você faça o que você quiser”, escreveu o humorista.

“Hoje eu penso tanto em como o mundo vai estar quando você nascer, uma preocupação que eu não tinha pra mim mesmo. Obrigado Maria pelo melhor presente que eu já pude ganhar em toda minha vida, eu amo tanto você, meu Deus Maria sério eu te amo tanto, parece q eu vou explodir!

Deus nos abençoe, e pode vir que aqui você tem é um paaaaai!”, continua o influenciador. Whindersson Nunes e Maria Lina Deggan serão pais (Foto: Reprodução/Instagram) Whindersson Nunes e Maria Lina Deggan serão pais (Foto: Reprodução/Instagram)

