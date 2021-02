“Acabou com o meu sonho de casar virgem”, diz MC Maylon sobre Anderson do Molejo

Na última semana, o cantor e dançarino Maycon Douglas Porto do Nascimento Adão, mais conhecido como MC Maylon, acusou Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, de estupro. Em entrevista ao iG Gente, Maylon disse que o músico do grupo de pagode acabou com o seu sonho de se casar virgem e que tem sido muito desacreditado por ser gay.

Em depoimento dado nesta sexta-feira (05), Anderson disse que de fato transou com o rapaz, que tem 21 anos, mas de “maneira consensual”. Nas redes sociais, por causa da repercussão do caso, Maylon conta que tem sofrido muitos ataques homofóbicos e que muitos duvidam de sua virgindade apenas pelo fato de ser gay.

“As pessoas não acreditam no homossexual. A gente que é gay nunca tem voz para falar, é muito desacreditado. Tiram a gente como motivo de chacota, acham que quer biscoito, se promover”, disse o jovem. “A única coisa que eu quero é mostrar meu caráter e minha dignidade, porque ele acabou com um sonho de eu me casar virgem”, completa.

Maylon conta também que o relacionamento que tinha com Anderson era profissional, mas que o enxergava como um pai, tanto que tatuou o rosto do músico no braço em setembro de 2020. “Tatuei para agradecer tudo o que ele tava fazendo por mim, me levando nos shows dele, onde ele estava mostrando para as pessoas o meu talento”, explica.

Maylon diz que está muito magoado, mas que se sente mais forte para falar sobre o assunto. “Eu busco falar para as pessoas, as mulheres, os gays, todo mundo que já foi abusado sexualmente: tenha força de chegar em uma delegacia e denunciar. Mas, quando chegar lá, fale somente a verdade, não minta.”

Entenda o caso

Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, está sendo acusado de estupro por MC Maylon. O rapaz afirma que foi violentado pelo cantor no dia 11 de dezembro e, em seu depoimento às autoridades, afirma que Anderson teria marcado uma reunião profissional, que acabou acontecendo em um motel.

Ele diz, ainda, que estranhou o fato de terem entrado no local e que teria ficado constrangido com a situação. Ainda de acordo com o rapaz, Anderson, ao perceber o suposto constrangimento, teria dito: “Calma, é uma reunião sigilosa que pode mudar a sua carreira”.

Depois, ele teria estuprado Maylon, que dizia que era virgem e que não queria consumar o ato. Malon diz que, apesar de tentar empurrar Andersson, o vocalista do Molejo o penetrou, sem utilizar camisinha ou lubrificante.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários