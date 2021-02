Adailton Cruz critica fechamento do comércio e cobra pagamento da insalubridade para saúde até dezembro

Na sessão de hoje, da Câmara Municipal de Rio Branco, quinta-feira (18), o vereador Adailton Cruz (PSB), explanou a sua preocupação com decreto de fechamento total do comércio, segundo o vereador, apesar da situação crítica da nossa saúde é preciso encontrar um meio termo, onde pequenos comerciantes, ambulantes, feirantes e micro-empresários não sejam “sacrificados” por não poderem estar trabalhando.

O vereador afirmou que dependendo da nova avaliação do Comitê de crise, sobre as medidas de isolamento, estará convocando uma Audiência Pública nos próximos dias para tratar deste assunto e se preciso for, estará providenciando projetos de lei, para que não haja o fechamento total do comércio, evitando que as famílias e os trabalhadores sejam ainda mais penalizados.

Outros vereadores também se solidarizaram com a fala de Adailton, Emerson Jarude, Lene Petecão e Ismael Machado se dispuseram a apoiar o vereador com dados e se colocaram à disposição para que tal audiência aconteça.

Na mesma fala, Adailton solicitou ao prefeito a extensão do pagamento da Majoração do Adicional de Insalubridade dos Servidores Municipais de Saúde até o mês de dezembro, considerando a sobrecarga de trabalho, nível de exposição e grau crítico que os servidores estão sendo sujeitados por conta da pandemia.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários