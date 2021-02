Andressa Urach abandona “look crente”, volta ao Miss Bumbum e web pira

A vida de Andressa Urach tem um novo turning point: depois de uma fase dedicada à religião evangélica, a modelo e influencer retornou às origens e anunciou participação no Miss Bumbum 2021. Em vídeo postado nas redes sociais, ela contou a novidade para os fãs, que foram ao delírio com o retorno da “old Urach”.

Além do vídeo que mostra a nova (velha) fase, Andressa Urach também compartilhou fotos do concurso – nas quais, como era de se esperar, ela aparece com o bumbum de fora. Nas redes sociais, os fãs ficaram felizes com o retorno. A expressão “ela voltou” está entre as mais comentadas do Twitter.

A vida de Andressa Urach é marcada por reviravoltas. Conhecida pelo sex appeal e pelos barracos em A Fazenda, a modelo passou por uma fase muito dedicada à religião.

Dentro da igreja, mudou as roupas e começou a evangelizar. No entanto, recentemente, ela deixou clara suas críticas aos bastidores do mundo da fé, onde relatou ter sido enganada e usada.

