Após ser roubada, idosa persegue e derruba ladrão com “golpe ninja”; assista

Câmeras de segurança próximas a um restaurante na cidade de Gold Coast, na Austrália , registraram cenas de uma briga inusitada na noite da última sexta-feira (19). Após ter a bolsa roubada, uma idosa correu atrás do assaltante e conseguiu recuperar seus pertences após usar um “golpe ninja” para derrubar o suspeito.

Segundo informações do site 7 News, a vítima, que não teve a idade revelada, estava comemorando seu aniversário na Taverna Pimpana quando percebeu que um homem estava roubando sua bolsa . Sem pensar duas vezes, ela tirou os sapatos e iniciou uma curta perseguição, que terminou poucos metros depois da porta do estabelecimento.

As imagens que circularam nas redes sociais e ganharam os noticiários na Austrália mostram a dupla já do lado de fora e a mulher atingindo o suspeito diversas vezes. Quando ele tenta fugir em direção ao estacionamento, ela corre atrás dele e consegue derrubá-lo no chão com um verdadeiro ” golpe ninja “.

Por alguns segundos, a batalha pela bolsa segue com os dois já deitados, até que o homem desiste e corre em direção a um veículo estacionado. Vencedora, a idosa ainda tem tempo de atirar um dos chinelos do suspeito, que havia caído durante o embate, na direção do carro antes de caminhar de volta ao restaurante.

“Não sei o que deu em mim naquele momento”, disse a idosa , em entrevista ao site, ressaltando que não deixaria ninguém atrapalhar ou arruinar sua festa de aniversário. Após a celebração, ela foi encaminhada para um hospital da região, onde tratou os leves ferimentos adquiridos durante a briga.

Ainda de acordo com a publicação, o suspeito, que foi encontrado pela polícia de Queensland poucas horas depois, foi encaminhado a uma delegacia e acusado de furto. Ele deve se apresentar a um tribunal ainda nesta semana para julgamento.

