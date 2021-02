Após título do Fla, Gabigol cobra Landim: “Me prometeu uma estátua”

Com a conquista do Brasileirão 2020, o atacante já levantou sete troféus com a camisa rubro-negra

Gabigol se torna cada vez mais ídolo do Flamengo. Com o título brasileiro conquistado nessa quinta (25/2), o artilheiro levantou seu sétimo troféu com a camisa rubro-negra. Seu sucesso no clube carioca é tanto, que o presidente Rodolfo Landim teria lhe prometido uma estátua.

“O presidente falou que vai fazer uma estátua pra mim. Ele me prometeu uma estátua. Vamos ver se sai. Esse título foi muito especial. Sou o cara mais feliz do mundo. Queria estar nas favelas do Rio de Janeiro para comemorar agora. É um momento muito especial. Temos que comemorar muito, cada um a sua maneira”, disse Gabigol ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI! Foto: Buda Mendes/Getty Images

