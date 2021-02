‘BBB 21’: Juliette diz que quer namorar Luan Santana e cantor responde

Juliette afirmou na festa do líder no “BBB 21”, que aconteceu na noite de quarta-feira (17), que gostaria de namorar o cantor Luan Santana, quando começou a tocar uma música dele. “Mas eu me queimei já nesse programa”, falou a sister.

O cantor Luan Santana pediu para os administradores das redes socias de Juliette, mandarem um recado para a participante. “Oi adm, sei que a dona da conta não tá podendo falar, mas depois da final, avisa ela que tem DM”.

