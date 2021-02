BBB21: Fiuk revela para Thaís ainda sofrer de ansiedade e depressão

Durante conversa na festa do líder desta quarta-feira (10), a cirurgiã-dentista questionou se o cantor estaria com medo de se relacionar

Fiuk revelou para Thaís ainda sofrer com ansiedade e depressão e disse não saber lidar com isso no BBB21. Durante conversa na festa do líder desta quarta-feira (10), a cirurgiã-dentista questionou se o cantor estaria com medo de se relacionar no reality show.

“Eu tenho ansiedade e depressão e meu medo é até onde vai. Às vezes, você chega e quer ficar abraçada, mas eu não te dou atenção porque estou noiado”, confessou o brother. “Eu sou muito de boa. Eu gosto de meu momento, sabe? Eu faço a minha parte e a pessoa a dela. E o que tiver que ser será”, respondeu a sister.

“Queria que antes de mais nada sejamos amigos e parceiros. O que sair daí, irado. Mas eu não queria. Aí, é delicado falar isso”, continuou Fiuk. E a goiana insistiu: “Não quer ficar de casal?”.

