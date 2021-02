BBB21: Jojo Todynho detona Karol: “Toda a minha admiração acabou”

A vencedora de A Fazenda 2020 demonstrou estar decepcionada com as atitudes da cantora e avisou que deixou de seguir a artista

Jojo Todynho usou as redes sociais, na manhã desta segunda-feira (01), para falar sobre o comportamento de Karol Conká no BBB21. A vencedora de A Fazenda 2020 demonstrou estar decepcionada com as atitudes da cantora e avisou que deixou de seguir a artista.

Leia a matéria completa no UOL, clique AQUI!

