Com vídeo emocionante, Gladson lembra 11 anos de falecimento do tio Orleir, ex-governador do Acre

O governador Gladson Cameli (PP) lembrou, na manhã desta quarta-feira (8), os 11 anos de falecimento de seu tio, o empresário e ex-governador Orleir Cameli. Irmão mais velho de Eládio Cameli, pai do governador, e do empresário Chiquinho, também falecido, Orleir morreu em Manaus (AM) após perder a luta para um câncer.

Num vídeo postado em suas redes sociais, Gladson lembrou que foi o tio Orleir Cameli que o inspirou a trilhar os caminhos da política. No vídeo, Orleir Cameli se apresenta como candidato ao primeiro cargo político que disputou, o de prefeito de Cruzeiro do Sul, em 1992, quando foi eleito com mais de 65 por cento dos votos válidos naquela eleição.

Da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, dois anos ele projetou-se para ser eleito governador do Estado, em 1994. Orleir Cameli faleceu em maio de 2013, afastado da política após concluir seu mandato e se recusar a concorrer à reeleição, o que tinha direto, se quisesse.

“Meu tio foi um homem que sempre admirei. Sempre que eu tinha nua oportunidade, estava com ele em suas andanças”, disse Gladson. “Hoje, dia que marca os 11 anos de sua partida, é de momentos com esse, dos bons ensinamentos e da nossa amizade que quero lembrar”, acrescentou o governador.

