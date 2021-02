Centro Universitário Uninorte realiza live Show de Boas-Vindas com Iana Sarquis

O Centro Universitário Uninorte realiza no dia 20 de fevereiro por meio da plataforma do Youtube a live show de boas-vindas com a cantora acreana Iana Sarquis. A live inicia às 18h, no canal do Youtube Uninorte Acre. O objetivo do evento é trazer novamente o acadêmico e família para dentro da Uninorte, pois em meio a este momento tão delicado o nosso sentimento é de saudade e solidariedade.

Para a gerente de Marketing do Centro Universitário Uninorte, Elisangela Pereira, o objetivo da live show é celebrar o início de mais um semestre com muita música boa e positividade para que este ano letivo seja repleto de aprendizado, crescimento e sucesso.

