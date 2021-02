Clubes acreanos podem disputar a Copa do Brasil-2021 fora de casa

Com previsão de início para o dia 10 de março, a 33ª edição da Copa do Brasil corre o risco de, pela primeira vez na história, desde a presença de clubes do Acre – a partir da segunda edição, não realizar nenhum jogo em solo acreano, isso justificado pelo fato do estado viver uma classificação de risco para a pandemia do novo coronavírus.

Nesta segunda-feira (22), o Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 divulgará nova classificação de risco da pandemia no estado.

No entanto, os números de médias de casos, óbitos e vagas para internações de doentes na rede hospitalar conspiram contra uma melhora no quadro de classificação da pandemia, assim com forte tendência pela permanência da faixa vermelha.

Caso seja confirmada a permanência da faixa vermelha para classificação de risco da doença no estado para os próximos 15 dias (22 de fevereiro a 08 de março), o futebol acreano correrá sérios riscos de jogar a primeira fase da Copa do Brasil-2021 fora do estado – Manaus-AM e Brasília-DF pode ser um dos destinos.

O sorteio dos potes deve ocorre no início de março e o Imperador Galvez, assim como no ano passado, deverá aparecer na tabela de jogos como clube mandante.

Por outro lado, o Galo Carijó, ainda gozando da boa pontuação conquistada nos anos de 2016 a 2018, deverá constar na tabela como clube visitante, assim com a vantagem de jogar por um empate para avançar na competição.

Conforme novo formato da Copa do Brasil, a competição contará com 92 clubes, divididas em sete fases em vez de oito e as doze equipes vindas da Copa Libertadores da América e de outras competições nacionais – campeões da Copa Verde, Copa do Nordeste e Série B – entrarão na terceira fase, em vez de entrarem nas oitavas.

Campeonato Acreano

A preocupação dos dirigentes das equipes do Galvez e do Atlético Acreano, após conhecerem seus adversários e datas da estreia na Copa do Brasil-2021, não ficará concentrada somente nesta competição.

Os dois clubes focam também na disputa do Campeonato Acreano e, consequentemente, nas vagas para as competições nacionais da próxima temporada.

O torneio tem previsão de início para o próximo dia 7 de março, mas uma prorrogação do decreto de distanciamento social, assim como a permanência de bandeira da cor vermelha para todo o estado por mais 15 dias, não somente prejudicaria a retomada da preparação dos clubes, mas também forçaria a prorrogação do início da competição para o final da segunda quinzena de março.

