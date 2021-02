Com AC no vermelho, escolas, bares, restaurantes e outros serviços estão suspensos; entenda

Com a regressão para a bandeira vermelha na classificação de risco do coronavírus no Acre, bares, restaurantes e outros espaços ficam impedidos de receber público, de acordo com o decreto do Pacto Acre sem Covid, em todas as regionais do Acre.

Ficam suspensas pelo prazo de 15 (quinze) dias, até a nova coletiva, quando será exibida a próxima classificação:

– Toda a atividade em estabelecimentos comerciais;

– Todas as atividades em feiras, inclusive feiras livres;

– Todas as atividades em shopping centers, inclusive em seus estacionamentos;

– Todas as atividades em cinemas, clubes de recreação, buffet, academias de ginástica, bares, restaurantes, lanchonetes, sorveterias, boates, teatros, casas de espetáculos, casas de shows, centros culturais, circos e clínicas de estética;

– Agrupamentos de mais de 5 (cinco) pessoas em locais públicos, assim como em recintos e estabelecimentos públicos ou privados de acesso público, com objetivo de promover atividade física, passeios, de lazer e outras, exceto quando necessário para atendimento de saúde, de segurança pública ou de caráter humanitário. (Redação dada pelo Decreto nº 5.812, de 17/04/2020).

– O funcionamento das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil obedecerá ao disposto nas normas expedidas por este órgão. (Redação dada pelo Decreto nº 5.812, de 17/04/2020).

Não se incluem na suspensão prevista no caput os estabelecimentos médicos, hospitalares, farmacêuticos, veterinários, psicológicos e odontológicos, os laboratórios de análises clínicas e as clínicas de fisioterapia. (Redação dada pelo Decreto nº 5.603, de 25/03/2020).

Escolas também estão impedidas de realizar aulas presenciais.

