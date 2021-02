Danilo Gentili faz piada com masturbação e é processado

A piada foi feita no Twitter, rede social que o comediante utiliza bastante para fazer suas declarações polêmicas

O humorista Danilo Gentili está sendo processado pelo Coren (Conselho Regional de Enfermagem) após fazer uma piada ofensiva com a classe, em 1º de dezembro de 2020. A ação corre no valor de R$ 41 mil que corre na 42ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo.

A piada foi feita no Twitter, rede social que o comediante utiliza bastante para fazer suas declarações polêmicas. “Vocês sabem se existe um asilo especializado onde as enfermeiras batem uma pros véios? Essa tem sido uma preocupação minha quando penso no futuro. Existe esse tipo de serviço?”, disse na época.

Leia mais em ISTO É, clique AQUI!

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários