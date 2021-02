Em Cruzeiro do Sul, idoso com Covid-19 morre após saber da vitória do Flamengo

Em Cruzeiro do Sul, o idoso José Cardoso da Silva, de 81 anos, morreu na noite de quinta-feira (25) no Hospital de Campanha.

Ele estava com coronavírus, dengue e outras comorbidades. O idoso foi internado na terça-feira.

Torcedor do Flamengo, ele ficou sabendo do resultado do último jogo do time e ficou feliz, de acordo com o neto, mas faleceu em seguida.

“Ele estava ansioso que chegasse o último jogo do Flamengo para ver ele sendo campeão. Quando o meu tio falou que o Flamengo ganhou, logo após, ele morreu. Morreu sabendo que o seu time foi campeão”, relata Caio ao site Juruá informativa.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários